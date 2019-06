Wanderung : Eifelverein wandert auf dem Lieserpfad

Steffeln (red) Der Eifelverein Steffeln veranstaltet am Freitag, 14. Juni, eine Wanderung auf dem Lieserpfad. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Steffeln am Dorfgemeinschaftshaus. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Boxberg.

Der Mitfahrerbeitrag beläuft sich auf 4,50 Euro. Die leichte, etwa. 15 Kilometer lange Wanderung führt von der Lieserquelle bei Boxberg am Sauerbrunnen von Neichen, der Kirche von Hilgerath und der Mineralquelle bei Rengen vorbei, über weite Strecken direkt an der Lieser entlang nach Daun.