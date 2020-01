Freizeit und Natur : Einmal rund um die Kreisstadt

Daun (red) Der Eifelverein Üdersdorf macht eine Tour am Sonntag, 26. Januar, ab 13.30 Uhr rund um Daun. Die Route ist eine Mischung aus festen Wegen und Waldpfaden. Dabei taucht immer wieder die Lieser auf.

Am Weg liegen die alte Bahntrasse, das Viadukt, der Kurpark, der Hotzendrees und die Wehrbüschkapelle. Eine Einkehr ist möglich. Startpunkt ist in Üdersdorf, um 13.30 Uhr am Dorfbrunnen gegenüber der Kirche. In Fahrgemeinschaften geht es dann zum Forum in Daun. Die Wanderstrecke beträgt 8,5 Kilometer, die Wanderzeit etwa 2,5 Studen. Wanderführerin ist Hanne Ahrend.