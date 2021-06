Freizeit : Eifelverein lädt zur Wanderung ein

Üdersdorf Die Ortsgruppe Üdersdorf des Eifelvereins lädt zu einer Wanderung auf dem Traumpfad Rheingoldbogen ein. Los geht es am Sonntag, 4. Juli, um 10 Uhr in Üdersdorf. Treffpunkt ist der Wanderwegweiser am Dorfbrunnen in Üdersdorf gegenüber der Kirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit eigenen Autos geht es dann nach Brey. Die mittelschwere Rundwanderung ist 12,6 Kilometer lang, dauert etwa srei Stunden und umfasst 292 Höhenmeter. Die Wanderführerin ist Ute Grönke-Jeuck. Teilnehmer sollen unbedingt an Rucksackverpflegung denken. Verbindliche Anmeldungen zur Wanderung nimmt die Vereinsvorsitzende Carmen Kohnen entgegen unter Telefon 06596/1053.