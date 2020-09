Freizeit : Wanderung zur Heilquelle

Üdersdorf Der Eifelverein Üdersdorf lädt zu einer Ganztagswanderung für Sonntag, 13. September, ein. Sie beginnt um 11 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf. Mit privaten Autos geht es dann zur Heilquelle Sauerbrunnen in Volkesfeld.Die von Ute Grönke-Jeuck geführte leichte Wanderstrecke ist etwa 10 Kilometer lang und dauert etwa drei Stunden.

