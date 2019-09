Wandern : Eifelverein wandert am Mittwoch

Hillesheim Die letzte Mittwochswanderung des Eifelvereins Hillesheim in diesem Jahr führt am 2. Oktober noch einmal nach Walsdorf zur Siegeseiche. Treffpunkt mit Wanderführerin Gabi Köhler ist um 14.30 Uhr in der Koblenzer Straße. Es gibt wieder ein Picknick und dafür sollten Getränke mitgebracht werden, für Kuchen sorgt die Wanderführerin.

