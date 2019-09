Obsternte : Eigener Saft – aus eigenen Äpfeln

Üxheim Die mobile Saftpresse ist in ihre Saison gestartet, obwohl im Vergleich zum Vorjahr die Apfel- und Obsternte in diesem Jahr schwach ausfällt. Das Prinzip ist einfach: Man bringt sein Obst zur Presse, dort wird es gewaschen, gepresst, pasteurisiert und abgefüllt.

Die nächsten Termine: am Samstag, 28. September und am Samstag, 5. Oktober, jeweils in der Holzhalle in der Kirchstraße in Üxheim; am Samstag, 12. Oktober, in Prüm auf dem Parkplatz hinter dem Konvikt, am Samstag, 19. Oktober, beim Apfelfest in Irrel (Auf dem Werth/ Parkplatz neben der Prüm), am Sonntag, 20. Oktober, in Daun-Rengen (Am alten Backes) und am Samstag, 26. Oktober, nochmal in der Holzhalle in Üxheim.