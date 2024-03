Diskussion noch nicht vorbei Eilantrag gegen Flüchtlingsunterkunft in Michelbach scheitert: Was das bedeutet

Die geplante Nutzung des Hotels stelle sich rechtlich als „Anlage für soziale Zwecke“ dar und sei als solche sowohl in Wohn- als auch Dorfgebieten zulässig, heißt es in der Begründung des Urteils der Verwaltungsgerichts Trier vom 15. März. Somit könne der Antragsteller, ein unmittelbarer Nachbar der Flüchtlingsunterkunft, lediglich einen Verstoß gegen Vorschriften geltend machen, wenn geplante Baumaßnahmen ihn betreffen – und solche gebe es nun mal nicht. Auch der Hinweis auf die sozialen Auswirkungen des Aufenthalts einer größeren Zahl Flüchtlinge in Michelbach sei zwar nachvollziehbar, habe aber keinen Bezug zum Baurecht, sagt das Verwaltungsgericht. Somit sei der Eilantrag abgelehnt.