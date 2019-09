Musik : Ein Abend mit Chopin

Daun (red) In einer neuen Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Daun in Zusammenarbeit mit den Kur- und Freizeitbetrieben sollen Leben und Werk der großen Komponisten des 18. und 20. Jahrhunderts in Form von Vorträgen mit anschließenden Konzerten beleuchtet werden.

Referent und Solist für die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr ist Roman Salyutov.