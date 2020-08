Natur : Ein Drees in Schalkenmehren und seine Geschichte

Noch ist der neue Schalkenmehrener Drees am Winkelbach erst teilweise saniert. Die komplette Neugestaltung erfolgt in den nächsten Wochen. Foto: tv/Bernd Schlimpen

SCHALKENMEHREN Wie Werner Zillgen die Quelle am Winkelbach in Schalkenmehren wieder zum Sprudeln brachte.

Den Drees am Winkelbach, der derzeit ausgebaut wird, kennen viele. Doch warum er sprudelt, ist zwar nicht so bekannt, aber eine spannende Geschichte, die zu erzählen es sich lohnt.

Am Ostersonntag 1990, bei einem Spaziergang vom Liesertal aufwärts zum Winkelbach, entdeckten der inzwischen verstorbene Werner Zillgen und seine Frau Katharina die völlig vermoderte Dreesquelle am Winkelbach. Als Vorsitzender des Eifelvereins fasste Zillgen sofort den Entschluss, dass die Quelle saniert werden müsse.

Zuerst legten sie den Abflussgraben zum Winkelbach frei, und die „braune Rostbrühe“ der Quelle lief ihnen in die Stiefel. „Es war ein heißer Nachmittag, und den Durst stillten wir schon mit sprudelndem, frischem Drees. So war die erste Arbeit vollbracht“, erzählten die beiden.

Doch nach dem Willen der Zillgens sollte die Quelle richtig erschlossen werden. In derselben Woche besorgte sich der Schmiedemeister ein geeignetes Stahlrohr — Länge von zwei Metern, Durchmesser 70 Zentimeter, Wandstärke sieben Millimetern – und fertigte einen gasdichten Stahldeckel mit Verschraubungen und Dichtungen an.

Um die Mitte des Deckels baute er ein nichtrostendes Stahlrohr ein, das nach unten in den Brunnen 80 Zentimeter hinein- und oben über den Deckel 35 Zentimeter hinaussteht. „Meine Vorstellung war, dass der Druck der CO 2 -Gase auf die Wasseroberfläche den Drees über das Steigrohr zum Ausguss drücken sollte“, erinnerte sich der Schalkenmehrener.

Am nächsten Wochenende war die Anlage fertig. Zillgen begeisterte den Bürgermeister und einige Eifelvereinsfreunde, die voller Schaffensfreude an einem heißen Frühlingssamstag mit schwerem Handwerkszeug anrückten. Der Brunnen war so am Nachmittag auf 2,50 Meter ausgegraben. Die Helfer waren braun von Lehm und Rostbrühe.