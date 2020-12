Wirtschaft : Ein Eifeler Unternehmen macht Furore

KALENBORN-SCHEUERN Wirtschaftsminister Volker Wissing hat Matthias Kuhl, Chef der Premosys AG, die Wirtschaftsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Die Auszeichnung ist selten und das Geschäftsfeld zeigt gerade jetzt in der Pandemie, welche innovativen Qualitäten im Eifeler Mittelständler stecken.

Premosys ist Spezialist im Bereich der optischen Messung. Es werden Systeme entwickelt und gebaut, die in der Lage sind, feinste Farberkennung und -messung zu leisten. Benötigt werden sie zum Beispiel in der Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrttechnik, in der Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie oder in Druckereien.

Bis zu achtzig Prozent macht der Exportanteil bei Premosys aus. Die Zeichen stehen also weiter auf Wachstumskurs. „Die breite Aufstellung macht uns ziemlich krisenfest.“ Gesucht werden stetig Fachkräfte. Die Besten sollen es sein, was auch bedeuten kann, dass motivierte und talentierte Quereinsteiger entsprechend geschult werden. So gelingt es sogar, Akademiker aus Ballungsgebieten zum Übersiedeln in die Eifel zu motivieren. Jüngstes Beispiel ist eine Sinologin, die mit ihrer Kenntnis asiatischer Sprachen und Kulturen den internationalen Vertrieb stärkt. Die Eigenschaft als Lockstoff für innovativ denkende Menschen in die Vulkaneifel überzeugt auch die Wirtschaftsförderungs Gesellschaft (WFG). Judith Klassmann-Laux, Chefin der WFG Vulkaneifel, weiß, was der Landkreis an Premosys hat: „Mit der Premosys GmbH in Kalenborn-Scheuern hat Matthias Kuhl in den vergangenen zwanzig Jahren ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen aufgebaut. Er gehört zu den DEN Innovationstreibern im Land Rheinland-Pfalz und zeigt, dass der innovative Mittelstand mit attraktiven Arbeitsplätzen seine Heimat in einer ländlichen Region haben kann. Matthias Kuhl ist damit für uns ein wichtiger Vorzeige-Unternehmer für den Wirtschaftsstandort Vulkaneifel.“