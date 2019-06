Oldtimer : Ein Fest für Freunde alter Trecker

Interessententreff am alten „Lanz“ mit dem riesigen „Schornstein“. Foto: TV/Bernd Schlimpen

GILLENFELD 450 Teilnehmer sind zum zwölften Gillenfelder Schleppertreffen nach Gillenfeld gekommen. Die weiteste Anreise von 300 Kilometern nahm ein Traktorfahrer aus Münster in Kauf.

Die Mannschaft um den Vorsitzenden der Schlepperfreunde Pulvermaar Gillenfeld, Kurt Hendges, hat das Treffen der alten Traktoren seit langem sorgfältig vorbereitet. In den letzten drei Wochen vor der Veranstaltung begannen sie bereits mit dem Aufbau des Platzes. Beim Treffen selbst stehen insgesamt 60 Helfer und Helferinnen bereit. Und so klappt auch alles reibungslos. Für alle Teilnehmer aus der Umgebung, aus Nordrhein-Westfalen oder von Mosel und Rhein waren genügend Stellplätze im Fahrerlager oder im Ausstellungs- und Bewirtungsbereich vorhanden. Es fehlte an nichts, weder Stromkabel noch Wasserschlauch wurden vermisst.