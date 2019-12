Glaube : Ein Gottesdienst als Musical

Oberbettingen (red) Unter dem Motto „Heilig steht Dir gut!“ lädt die Kirchengemeinde am Samstag, 7. Dezember, 18.30 Uhr zu einem Musical-Gottesdienst in der Filialkirche St. Nikolaus in Oberbettingen ein. Mitgestaltet wird der Gottesdienst vom Jugendorchester des MV Hillesheim, und am Ende gibt es faire Nikoläuse für alle Kinder.

