Eifelkulturtage : „Ein großartiger Fundus junger Musiker“

Zwei Uraufführungen mit Kompositionen von Philipp Gansen spielt das Orchester Symphoenix am Sonntag in der Erlöserkirche. Foto: Brigitte Bettscheider

Gerolstein Ein Konzert des Orchesters Symphoenix in Gerolstein schließt den diesjährigen Kultursommer des Landes.

Das Orchester Symphoenix unter Leitung von Lisa Henn aus Daun spielt am Sonntag, 10. November, zum Ausklang des Kultursommers Rheinland-Pfalz in der Erlöserkirche in Gerolstein. Vorab hat der Fagottist Till Habel-Thomé dem Trierischen Volksfreund ein Interview gegeben. Er ist Konrektor und Leiter der Bläserklassen an der Realschule plus in Gerolstein.