Verwaltung : Ein großer Schritt auf dem Weg nach oben

Daun Der 35-jährige Fabian Schorn aus Oberweiler ist der neue Büroleiter bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Daun.

(sts) So langsam füllt sich der Schreibtisch, und Fabian Schorn richtet sich ein: im neuen Büro und in der neuen Aufgabe. Der 35-Jährige aus Oberweiler ist der neue Büroleiter der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Daun. Bislang wurde dieser Posten immer hausintern besetzt. Schorn ist der Erste, der vor seinem Aufstieg noch kein Jahr im Dauner Rathaus gearbeitet hat. Er ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung seit Februar 2019 beschäftigt.

Hat sich Fabian Schorn schon mit Blick darauf, dass die Stelle frei würde, für den Wechsel in den Kreis Vulkaneifel entschieden? „Nein, das hat sich erst entwickelt, als ich schon in Daun gearbeitet habe“, erklärt der neue Büroleiter. „Zuvor ist über die Zeit der Wunsch gewachsen, etwas anderes zu machen. Und in Daun haben sich bessere Aufstiegsmöglichkeiten für mich aufgetan als in Bitburg.“ Dort war er im Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gaststätten und Gewerbe“ und zuletzt auch im Personalbereich tätig.

Zur Zeit belegt er den Fernstudiengang „Master of Public Administration“ an der Universität Kassel, den er in Kürze abschließen wird. Zusätzlich ist Schorn Lehrbeauftragter am Kommunalen Studieninstitut Trier und Bitburg und an der Zentralen Verwaltungsschule/Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen.