Soziales : Ein Kapitel Kita-Geschichte geht zu Ende

Hillesheim Horst Hundemer, Leiter der integrativen Kindertagesstätte Hillesheim, ist nach mehr als 18 Jahren an der Spitze der Einrichtung in den Ruhestand verabschiedet worden.

(red) Nach 18 ½ Jahren als Leiter der integrativen Kindertagesstätte (Kita) Hillesheim ist Horst Hundemer in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Geschicke der Kita wurden von ihm und dem Träger, der Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun, an seine Nachfolgerin Jennifer Utecht übergeben.

Bei Horst Hundemer hätten die Kinder immer an erster Stelle gestanden, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe: „Die Förderung aller Kinder, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, lag ihm am Herzen.“ Er habe als Leiter der Kita viele Projekte erfolgreich umgesetzt und maßgeblich zu der hohen Qualität und dem Ansehen der Einrichtung beigetragen.