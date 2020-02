Kommentar : Augen zu und durch

Nun also die nächste Hiobsbotschaft in Sachen ärztliche Versorgung im Kreis Vulkaneifel: Der ärztliche Bereitschaftsdienst am Gerolsteiner Krankenhaus wird um weit mehr als die Hälfte eingedampft. Entschieden wurde das mal wieder munter von oben runter.

Ein echter Klassiker: Erst über die Köpfe der Betroffenen vor Ort hinweg Fakten schaffen, dann auf Durchzug stellen – wird schon schief gehen, bis Juli werden sich die Gemüter sicher beruhigt haben. Spezielle Situation auf dem Land? Geschenkt! So laut die kritischen Töne aus der Region jetzt auch sein mögen: Die Kassenärztliche Vereinigung wird das kaum einbeeindrucken. Augen zu und durch!