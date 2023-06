100 Werke auf einem zweieinhalb Kilometer langen Parcours Eine Festzeit für Feinsinnige

Daun-Steinborn · Kunstwerke entlang eines Pfades, in Bezug auf Natur und Landschaft, im Rahmen eines Fests: Das sind die Komponenten des Drei-Häuser-Pfads, den mehrere tausend Besucher in einem traumhaften Tal in der Nähe des Dauner Stadtteils Steinborn gegangen sind.

13.06.2023, 12:44 Uhr

Von dem Künstler Johannes Vetter stammt diese Steinguss-Bronze-Skulptur „Knabe mit Apfel“. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Um die 100 Werke von etwa 60 professionellen Künstlern waren an insgesamt zehn Tagen entlang eines von einem roten Faden markierten zweieinhalb Kilometer langen Parcours zu sehen – auf einer Fläche von etwa einem Quadratkilometer zu beiden Seiten eines sanften Tals. Mehrere Tausend Menschen aus der Umgebung und von weither erlebten den Kunstgenuss in der Natur und in der Bewegung.