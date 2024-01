Nachruf Trauer um Dauner Künstler Karl Heinz Schmitz

Karl Heinz Schmitz ist 1932 in Winningen an der Mosel geboren und in Neuwied aufgewachsen. Lehrer für Latein, Kunst und Französisch hatte er zunächst werden wollen; dann wechselte er das Fach und studierte Jura in Bonn, Freiburg und Köln und wurde Richter. 1968 kam er an das Dauner Amtsgericht, dessen Direktor er von 1972 bis 1994 war.