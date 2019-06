Rettungswesen : Wie Tika lernt, Leben zu retten

Kerpen Ein Riesenschnauzer wird zum Rettungshund.

Im Training gewöhnt sich die junge Hündin unter anderem an den Umgang mit anderen Vierbeinern. Als angehender Rettungshund muss die Hündin auch lernen, dass Menschen erst einmal nett sind, sagt Lukas. Das gilt auch für Menschen, die am Boden liegen und sich nicht bewegen. In der Ausbildung lernen die Hunde deshalb auch „Opferbilder“ kennen.

Ein ausgebildeter „Mantrailer“ (deutsch. Personenspürhund) ist in der Lage, einen bestimmten, individuellen Geruch zu verfolgen. Hierzu wird dem Hund eine Tüte mit dem Geruchsgegenstand (zum Beispiel einem T-Shirt) der vermissten Person unter die Nase gehalten, so dass er der individuellen Geruchsspur folgen kann. Der Geruch eines Menschen ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck. Verwechslung also ausgeschlossen.