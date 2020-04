Corona : Ein weiterer Corona-Infizierter

Daun Zahl der bisher positiv getesteten Corona-Fälle ist im Vulkaneifelkreis bis Montagabend um einen weiteren Fall auf insgesamt 105 angestiegen – die Anzahl der aktuell Erkrankten sinkt damit auf 36 und hat somit wieder den Stand von Anfang April erreicht.

Mit dem am Montag gemeldeten Fall liegt die Anzahl der bisher positiv getesteten Menschen in der Vulkaneifel nun bei 105, von denen 67 als mittlerweile genesen gelten. Insgesamt mussten bisher zwölf Infizierte stationär behandelt werden, sieben davon konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen, eine Person am Montag. Zwei Patienten sind in der Vulkaneifel an Covid-19 verstorben.