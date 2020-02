Kommentar : Ein wichtiges Zeichen

Wenn in Kelberg in verschiedenen Orten für eine Stunde die Lichter ausgehen, mag das vielleicht in etwa so belanglos erscheinen, wie wenn in China der viel beschriebene Sack Reis umfällt. Und dennoch es ist ein Zeichen.



