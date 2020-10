Polizei : Einbrecher in Brockscheid und Hillesheim aktiv

Brockscheid/Hillesheim (red) Nach Mitteilung der Polizei hat es am Samstag zwischen 20.10 und 23.45 Uhr in der Glockenstraße in Brockscheid einen Einbruch gegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten der oder die Einbrecher zunächst die Eingangstür auf.

Dann wurden zwei Wohnungen im Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Ein weiteren Einbruch hat es zwischen Donnerstag, 15. Oktober, 17 Uhr, und Freitag, 16. Oktober, 11 Uhr, in Hillesheim gegeben. Unbekannte Täter hätten die Abwesenheit der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Martinstraße ausgenutzt und ein Fenster im Bereich des Hauseingangs aufgehebelt. So seien sie ins Innere des Gebäudes gelangt. Dort wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Auch hier ist die genaue Schadenshöhe noch nicht bekannt.