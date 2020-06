Blaulicht : Wohnmobil in Daun aufgebrochen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun-Wehrbüsch Unbekannte Täter sind in Daun-Wehrbüsch am Pfingstwochenende gewaltsam in ein abgestelltes Wohnmobil an der Wehrbüschhalle eingebrochen und entwendeten daraus diverse Gegenstände.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es wurden ein iPad und eine große weiße Drohne gestohlen. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen Samstag, 29. Mai, 17 Uhr, und Dienstag, 2. Juni, 1 Uhr, das Fahrzeug aufbrachen.