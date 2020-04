Blaulicht : Einbruch in Supermarkt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kelberg Noch Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in den EDEKA-Markt in Kelberg (Bonner Straße) eingebrochen und plünderten die Zigarettenauslagen. Nach den bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter gegen 2.40 Uhr eine Nebeneingangstür auf, steuerten gezielt die Zigarettenauslagen an und füllten mitgebrachte große Taschen mit den Schachteln und Pakungen.



Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Ortsmitte. Nach Zeugenangaben dürfte die Tat durch drei Personen begangen worden sein.