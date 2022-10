Kriminalität : Einbruch in Corona-Teststation

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein (mh) Zu einem einem Einbruchsdiebstahl in die Corona-Teststation in GerolsteinIn kam es in der Nacht auf den 2. Oktober. Der unbekannte Täter entwendeten einen Heizlüfter und beschierten die Teststation mit einem Graffiti beschmutzt.