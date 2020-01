Polizei : Einbruch in Einfamilienhaus

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein (red) Unbekannte Täter sind nach Mitteilung der Polizei am Freitag zwischen 8 und 20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Brönnchen eingebrochen und haben es nach Beute durchsucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken