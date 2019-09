Polizei : Einbruch in Grundschule

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Gerolstein Bei einem Einbruch in die Grundschule an der Waldstraße in Gerolstein haben Unbekannte zwischen dem 30. August, 20.30 Uhr, und dem 2. September, 14 Uhr, aus einem Klassenzimmer Geld gestohlen.

Ein Zeuge hatte die Polizei in Gerolstein auf mehrere Hebelspuren an mehreren Türen des Schulgebäudes hingewiesen. Während der Ermittlungen stellten die Polizisten dann auch fest, dass auch ein Klassenzimmer aufgebrochen worden ist. Dort fanden die Täter einen Geldbeutel, den sie mitnahmen.