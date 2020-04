Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Einbruchserie in Bäckereien beschäftigt die Polizei in der Vulkaneifel

Gleich zweimal innerhalb nur einer Woche war die Roden-Brot-Filiale in der Wallstraße in Hillesheim das Ziel von Langfingern. Margret Spoo zeigt die Einbruchssouren an der Seitentür. Foto: Vladi Nowakowski

Vulkaneifel Eine rätselhafte Einbruchserie beschäftigt die Polizei in der Vulkaneifel. Innerhalb der zwei vergangenen Wochen gerieten sieben Backstuben in das Visier von Langfingern.



Eins steht fest: Auf Backwaren haben es der oder die Täter nicht abgesehen. Dort, wo es den Einbrechern gelang, ins Innere der Ladengeschäfte einzudringen, fehlten am nächsten Tag Geld und Wertsachen. Da die Diebe zumeist am Wochenende zuschlagen, sind die Regale und Auslagen in den Bäckereien in der Regel sowieso nicht üppig bestückt.

Eine weitere Gemeinsamkeit der seltsamen Serie: Es wurden jeweils Türen oder Fenster aufgehebelt und die hinterlassenen Sachschäden seien jedes mal enorm, heißt es in den Pressemitteilungen der Polizei-Inspektion Daun.

„Die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen“, sagt Polizeihauptkommissar Elmar Blasius von der PI Daun. „Die Häufung der Einbrüche in Bäckereien ist selbstverständlich ungewöhnlich. Doch zurzeit wissen wir nicht, ob es sich um einen Täter, oder um eine Gruppe handelt – und auch nicht, ob die Vorfälle etwa zusammenhängen.“ Die vorgefundenen Spuren in den Geschäften müssten noch ausgewertet werden, berichtet Blasius. „Wir hoffen auch, dass sich etwaige Zeugen melden, und dass es brauchbare Bilder von den Videokameras in den Verkaufsräumen gibt.“

Die Chronologie der Vorfälle liest sich jedenfalls wie ein Raubzug durch den Vulkaneifelkreis: In der Nacht von Sonntag, 15. März, auf Montag, 16. März, nahmen sich der oder die Täter ein Fenster der Bäckereifiliale Roden-Brot vor.

„Die Scheibe riss, hielt aber dem Hebelversuch stand, sodass die Täter von ihrem Versuch abließen und nicht in das Gebäude eindrangen“, heißt es in der polizeilichen Pressemeldung. In der Nacht vom 18. März auf den 19. März trifft es Hillesheimer Bäckereien: In der Kölner Straße belassen es die Täter bei einem Versuch, vielleicht wurden sie gestört. In die Roden-Brot-Filiale in der Wallstraße steigen sie jedoch ein, indem sie ein Fenster aufbrechen. Sie entwenden Bargeld aus der Kasse, wie viel, wollen Polizei und Filialleitung wegen der laufenden Ermittlungen nicht verraten.

Am nächsten Wochenende, in der Nacht von Samstag, 28. März, auf Sonntag, 29. März, kommt es dann ganz dicke: Die Dauner Polizei verzeichnet zwei vollzogene Einbrüche in Gerolsteiner Bäckereifilialen: „Die Täter brachen die Türen mit einem Werkzeug auf, es entstand erheblicher Sachschaden“, schreibt die Dauner Polizei.

Betroffen waren Ladengeschäfte in der Brunnenstraße und in der Sarresdorfer Straße. Auch in Mürlenbach versuchen Diebe in eine Bäckerei in der Birresborner Straße einzusteigen, scheitern aber am Bürofenster.

Der dreiste Höhepunkt: Genau eine Woche nach dem erfolgreichen Einbruch in die Roden-Filiale in der Hillesheimer Wallstraße, starten die Täter einen erneuten Versuch. „Wir haben die Einbruchsspuren am nächsten Morgen entdeckt“, erzählt die Angestellte Margret Spoo. „Diesmal haben sie es an der Tür versucht - doch die hat zum Glück standgehalten.“