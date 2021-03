Angebot : Einbürgerungstest der VHS Gerolstein

Gerolstein (red) Die Volkshochschule Gerolstein bietet einen Einbürgerungstest am Samstag, 17. April an. Mit dem bundeseinheitlichen Einbürgerungstest sollen „Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland“ nachgewiesen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese werden seit dem 1. September 2008 als zusätzliche Einbürgerungsvoraussetzung verlangt, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule. Ein bestandener Einbürgerungstest gelte nicht als Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse. Die Gebühr für den Kurs beträgt 25 Euro.