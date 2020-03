Handel : Händler appellieren an ihre Kunden

Ulrike Wiek vom Café Hanebrink in Gerolstein hält das aktuelle Plakat des Gewerbevereins hoch mit dem Appell, während der verhängten Geschäftsschließung jetzt nicht alles im Internet einzukaufen. Foto: Mario Hübner. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein (mh) Die Läden geschlossen, die Straßen leergefegt. Deshalb hält Ulrike Wiek vom Café Hanebrink in Gerolstein das aktuelle Plakat des Gewerbevereins hoch, in dem dieser die Bürger bittet, während der verhängten Geschäftsschließung nicht im Internet einzukaufen, sondern später in den heimischen Geschäften, sobald diese wieder geöffnet sind.