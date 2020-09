Arbeiterwohlfahrt : Einladung zur AWO-Vorstandssitzung

Hillesheim Die Vorstandsmitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsverein Hillesheim e.V. treffen sich am Freitag, 16. Oktober, um 18 Uhr im Hotel-Restaurant-Café „Müllisch’s Hof“ in Dohm-Lammersdorf. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte aktiv und gesund bleiben in Corona-Zeiten und die Aktivitäten der AWO bis Ende 2020.