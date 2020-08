Bildung : St.-Matthias-Gymnasium begrüßt 77 Schülerinnen und Schüler

Gerolstein (red) Eine Einschulungsfeier auf dem Schulhof gab es für die Fünftklässler des Sankt-­Matthias-­Gymnasiums in Gerolstein. Direktorin Jutta Schmitz und Rita Thiel-Disch, die Unterstufenleiterin, begrüßten 77 Schülerinnen und Schüler.

Diese verbrachten nach der Klasseneinteilung ihren ersten Schultag gemeinsam mit den Klassenlehrern in ihrem neuen Klassenraum und nutzten die gemeinsame Zeit zum Kennenlernen und Orientieren. „Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Dieses Zitat des Philosophen Heraklit, das in der Be­grüßungsrede aufgegriffen wurde, trifft in diesem Schuljahr besonders auf das Schulleben unter Corona-­Bedingungen zu. Foto: St.-Matthias-Gymnasium Gerolstein