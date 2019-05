Vereine : Eintauchen in die Wasserwelt

Hillesheim (red) Der Awo-Ortsverein Hillesheim lädt alle Vereinsmitglieder und alle Interessierten zum Besuch beim Gerolsteiner Brunnen, am Freitag, 24. Mai, ein.

Beim einstündigen Rundgang durch die Gerolsteiner Wasserwelt erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Mineralwasserabfüllung. In einem Kurzfilm erfahren die Besucher Wissenswertes zur Welt des Wassers. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Eingang (Drehkreuz) zum Besucherzentrum im Vulkanring in Gerolstein. Im Anschluss geht es ins Restaurant-Café Forsthaus Kasselburg bei Pelm. Anmeldung: Peter Dieter Ludwig, Telefon 06593/9808704 oder E-Mail:

peter.kathy.ludwig@t-online.de