Mayen/Kelberg/Daun Nach Schließung der Geburtshilfestation in Daun: Mayener Hebammen betreuen nun auch werdende Mütter aus der Vulkaneifel.

Das Einzugsgebiet der Geburtshilfe des St.-Elisabeth-Krankenhauses Mayen ist größer geworden. „Nach Schließung der Geburtshilfe in Daun waren viele junge Familien verunsichert“, sagt Felicitas Hermsen, Leitende Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Mayen. „Da geht es um Kontakt zu Hebammen und um kinderärztliche Versorgung, denn es fehlt auch die Wöchnerinnenstation. Kollege Reinhold Jansen aus Daun kam deshalb auf unser Haus zu, damit wir gemeinsam eine Lösung finden.“Jansen leitet das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder und Jugendliche in Daun. „Ich habe mich ans St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen gewandt, weil ich die Leistungsfähigkeit des Hauses dort schätze und die Geburtshilfe sowie die Kinderklinik am Ort sind.“

Was ist jetzt neu? Jansen hat Teile seiner Praxisräume in Daun in die Heupenmühle in Kelberg-Zermüllen ausgelagert, in der zeitgleich auch das Kelberger Familienprojekt gegründet wurde. Dort werden erste Untersuchungen, Vorsorge und erste Impfungen vorgenommen. Um den werdenden Eltern eine gesicherte Geburtsbegleitung bieten zu können, sind auch jeden Dienstag am Vormittag Hebammen aus Mayen am Ort.