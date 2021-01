Medizin : Krankenhaus Gerolstein: Mit Ungewissheit ins neue Jahr

Gerolstein Aus einer Sondersitzung anlässlich der Schließung der Chirurgie am Gerolsteiner Krankenhaus sind bislang kaum gesicherte Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen. Es zeichnet sich jedoch die Forderung nach einer Kooperation der Krankenhäuser Daun und Gerolstein ab.

Das Rondell ist Schauplatz einer „Elefantenrunde“ zum Thema Gesundheitsversorgung in der VG Gerolstein gewesen. Sie erfolgte auf Einladung von Stadtbürgermeister Uwe Schneider an seinen VG-Kollegen Hans-Peter Böffgen, an die Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden von Stadt- und VG-Rat, an Wirtschaftsförderer Stefan Mertes, an Landrat Heinz-Peter Thiel sowie an das Klinikmanagement des St.-Elisabeth-Krankenhauses, das von der Marienhaus GmbH getragen wird. Thiel hatte auch seine ab April zuständige Nachfolgerin Julia Gieseking mitgebracht. Eine hochkarätige Besetzung, doch die offiziell nach außen dringenden Informationen sind bislang eher spärlich. Unbestätigten Äußerungen zufolge wurden konkrete weitere Veränderungen beim ärztlichen Personal des Gerolsteiner Krankenhauses mit möglicherweise gravierenden Auswirkungen deutlich.

Böffgen fasst das Ergebnis der Runde aus seiner Sicht zusammen: „Die Entscheidung der Marienhaus GmbH, die stationäre Chirurgie am Krankenhaus in Gerolstein am Jahresende zu schließen, war nicht mehr zu ändern. Alle Beteiligten sind vom Träger bewusst erst am 21. Dezember vor vollendete Tatsachen gestellt worden, obwohl die Entscheidung von der Marienhaus GmbH bereits zu einem deutlichen früheren Zeitpunkt getroffen worden ist.“ Wann genau, schildert er nicht.

Er kritisiert, dass aufgrund guter Gesamtergebnisse am Standort Gerolstein die Schließung der Chirurgie weder strategisch noch wirtschaftlich zwingend erforderlich gewesen sei, und hält weitere Abteilungsschließungen in den nächsten Jahren nicht für ausgeschlossen.

Zugleich betont er: „Die Vertreter der Marienhaus GmbH haben im Gespräch ausdrücklich verneint, dass es kurzfristig im Laufe des Jahres 2021 Probleme mit dem Bestand anderer Abteilungen am Krankenhaus in Gerolstein geben könnte.“ Um weitere Schließungen zu verhindern, „müssten die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung von Bund und Land geändert werden. Darauf haben wir als Kommunen weniger Einfluss und können auch nicht warten, bis ein solcher Gesetzgebungsprozess abgeschlossen wäre.“ Abhilfe erwartet Böffgen von einer Stärkung des Rettungsdienstes, aber auch: „Konkret wäre aus unserer Sicht eine enge Kooperation oder ein Zusammenschluss der Krankenhäuser Gerolstein und Daun eine gute Lösung für alle Beteiligten. Die bisherigen Gespräche der beiden Krankenhausträger haben leider zu keinen konkreten Ergebnissen geführt.“

Drängend äußert sich Stadtbürgermeister Uwe Schneider: „Ich bin in größter Sorge, was den Fortbestand der Inneren (im St.-Elisabeth-Krankenhaus; Anm.d.Red.) in seiner jetzigen Form betrifft. Die vertraulichen Hinweise, die mir zugespielt wurden, lassen durchaus zu, dass wir uns hier auf eine schwere Zeit vorbereiten müssen.“ Schneider zeigt sich „gewillt, auch den bischöflichen Stuhl in Trier zu kontaktieren, um herauszufinden, was das Leitbild des christlichen Trägers eigentlich wert ist“. Er sieht die Gefahr „dramatisch groß, dass die Schließung der stationären Chirurgie der Todesstoß für die Innere, Anästhesie und Intensivmedizin und auch für den Notarztstandort Gerolstein ist“. Lediglich die Psychiatrie werde „stabil für die nächsten fünf Jahre überleben“, zitiert Schneider laut eigenen Angaben eine Äußerung der Geschäftsführung des Krankenhausträgers. „Und genau deshalb müssen sich die beiden Häuser aus Gerolstein und Daun mit den Vertretern des Landes und des Kreises an einen Tisch setzen und unbedingt daraufhin wirken, dass die gesundheitliche Grundversorgung hier im Krankenhaus Gerolstein und für das Einzugsgebiet gesichert ist und bleibt. Ich sehe den Träger hier in der Pflicht.“

Eine offene Frage bleibt vorerst, wie lückenhaft die Kommunikationsströme zwischen Krankenhausträger, Gesundheitsministerium und Kommunalpolitik liefen und laufen. Staatsekretär Alexander Wilhelm wehrt sich in einer Pressemitteilung: „Vorwürfe von Vertretern des Stadtrats der Stadt Gerolstein, dass man sich von Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler belogen fühle, weise ich auf das Schärfste zurück. Richtig ist, dass im vergangenen Sommer dem Gesundheitsministerium tatsächlich noch keine Pläne über Änderungen der Fachabteilungsstruktur bekannt gemacht worden waren. Noch im September war dem Gesundheitsministerium auf Nachfrage infolge von in der Region geäußerten Zweifeln an der Zukunft des Krankenhauses von Seiten des Krankenhauses mitgeteilt worden, dass alle im Krankenhaus vorgehaltenen medizinischen Abteilungen unter Einhaltung des Facharztstandards fortgeführt werden.“ Erst im November habe man vom Krankenhausträger anlässlich eines Gesprächs zu einem anderen Krankenhausstandort von möglichen Problemen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des chirurgischen Chefarztes erfahren.