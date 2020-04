Polizei : Elektromüll im Wald entsorgt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Dockweiler Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 4. April mitgeteilt wurde, kam es zwischen dem 21. und dem 29. März zu einer illegalen und umweltgefährdenden Abfallentsorgung im Bereich des Parkplatzes „Sauerbrunnen“ an der L 68 von Daun-Waldkönigen kommend in Richtung Dockweiler.



