Ehrung : Elmar Schmitz in den Ruhestand verabschiedet

Bad Neuenahr Die Volksbank RheinAhrEifel hat ihren langjährigen, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Elmar Schmitz nach 47 Berufsjahren, davon 36 Jahre bei der Genossenschaftsbank sowie ihren Vorgängerinstituten, in den Ruhestand verabschiedet.

Sascha Monschauer, seit 1. Oktober 2019 neuer Vorstandsvorsitzender der Volksbank RheinAhrEifel, betonte: „Elmar Schmitz war und ist ein überzeugter Genossenschaftler, der insbesondere in fast zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender unsere Bank maßgeblich geprägt hat. Im Namen des gesamten Vorstands sage ich ein herzliches Dankeschön für eine gute und erfolgreiche gemeinsame Zeit und für ein harmonisches und freundschaftliches Miteinander.“

In Anerkennung seines Engagements für das Genossenschaftswesen zeichnete Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen, den Ruheständler mit dem Ehrenbrief des Verbandes aus. 2016 erhielt er die Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Quartett Rheinische Saxophonie. In seinem Schlusswort betonte Elmar Schmitz: „Ich habe zu jeder Zeit gerne für diese Bank gearbeitet und hoffe, es ist mir gelungen, sie stark und zukunftsfähig zu machen. Mir war es stets ein Anliegen, dass die Bank sowohl nach innen als auch nach außen Strahlkraft besitzt und dass sie wertvoll ist, für die Gesellschaft und für die Region. Ich wünsche unserer Volksbank und Ihnen allen das Allerbeste.“