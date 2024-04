Nach jahrelanger Diskussion Endlich: Frauenhaus in der Eifel kommt dieses Jahr

In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Partner. Das sagte ein Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2023. Auch regional ist häusliche Gewalt ein präsentes Thema: Die Polizeidirektion Wittlich verzeichnet in den Landkreisen Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel jährlich etwa 300 Fälle.