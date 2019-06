Beratung : Beratung zum Thema Algenbefall an Fassaden

Gerolstein/Daun (red) Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet Beratungsgespräche zum Thema Energieberatung und Algenbefall an Fassaden an. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt.

In Gerolstein am Donnerstag, 11. Juli, von 13.30 bis 16.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0800/6075600. In Daun findet die Sprechstunde am Donnerstag, 27. Juni, von 14.15 bis 17.15 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Sitzungsraum 105, Leopoldstraße 29 statt; Anmeldung unter Telefon 06592/939314.