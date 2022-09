Energie : Schulschließungen sind aktuell kein Thema

Daun/Gerolstein Der Landkreis Vulkaneifel erwartet wegen der Energiekrise für seine Liegenschaften für 2023 vier Mal so hohe Heizkosten wie bisher. Um zu sparen, schließt die Kreisverwaltung zwischen den Jahren. An eine Schließung der Schulen außerhalb der Ferien denkt derzeit aber niemand.

Auch für den Kreis Vulkaneifel kommt die aktuelle Energiekrise teuer zu stehen: Er hat zahlreiche Gebäude wie Schulen in seiner Trägerschaft, die mit Gas beheizt werden, davon einige ausschließlich, wie die Schulen in Gerolstein (BBS und SMG) und die Kreisverwaltung. Zudem werden einige Blockheizkraftwerke betrieben, die aus Gas Wärme und Strom produzieren, was angesichts des aktuellen Gaspreises aber ebenfalls sehr teuer und somit unwirtschaftlich ist. Andere Liegenschaften, wie das Schulzentrum Daun, haben eine Holzhackschnitzel-Heizung. Über die werden das GSG, das TMG, das Jobcenter und die Kreisbibliothek versorgt. Allerding muss auch hier bei sehr kalter Witterung Gas zugeschaltet werden.

Die SPD-UWG-Fraktion wartete daher mit einem Antrag zum generellen Energieeinsparen auf. Der stellvertretende Vorsitzende Nils Böffgen erläuterte: „Die öffentliche Hand sollte als Vorbild gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern vorangehen, indem alle Möglichkeiten zur Energieeinsparung in die Wege geleitet werden, um die Kostensteigerungen so gering wie möglich zu halten.“ Neben den energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden sllten dabei aber auch kurzfristig umsetzbaren Einsparpotenziale in den Blick genommen werden.