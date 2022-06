Engagement : Einfach unbezahlbar – Verein Bürger für Bürger in Daun feiert zehnjähriges Bestehen

Der langjährige BfB-Vorsitzende Gerd Becker (links) ist noch beratend im neuen Vorstand, in dem nun Manfred Sartoris (Mitte), Brigitte Hens (nicht im Bild) und Hermann Condné (rechts) den Vorsitz haben Foto: Bettscheider Brigitte

Daun/Darscheid Auf den Tag genau zehn Jahre nach der Gründung lädt der Verein Bürger für Bürger (BfB) seine Mitglieder zu einem Fest ein. Darauf, was wichtig und besonders war auf dem Weg von der Idee bis zum Jubiläum, schauen vorab der langjährige Vorsitzende Gerd Becker sowie Manfred Sartoris und Hermann Condné aus seinem Nachfolger-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Ja, die „Erfolgsgeschichte“ sei fortgeschrieben worden, erklärt Gerd Becker mit Blick auf das Motto, das über dem Jubiläum zum fünften Gründungstag im Oktober 2017 gestanden hatte (der TV berichtete). Seinerzeit hatten Gratulanten dem Verein und Becker als seinem Vorsitzenden die Schaffung von mehr Lebensqualität in der Kreisstadt und in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Daun attestiert; hatten von einem „schönen Beispiel gelebter Solidarität“ gesprochen und den BfB als „einfach unbezahlbar“ bezeichnet.

Wie der Verein Bürger für Bürger in Daun entstanden ist

Jetzt, bei der Zehn-Jahres-Feier am 22. Juni (siehe Info I) sind alle Mitglieder eingeladen. Und das sind aktuell 850, was allein schon zahlenmäßig den Titel „Erfolgsgeschichte“ bestätigt. Mit 21 Gründungsmitgliedern war der Verein am 22. Juni 2012 in Gillenfeld an den Start gegangen, als ein Baustein des gleichermaßen ehrgeizigen und vielfältigen VG-Projekts „WEGE – Wandel erfolgreich gestalten“ (der TV berichtete mehrfach).

Manfred Sartoris, noch Polizeibeamter und in Kürze im Ruhestand, war schon früh dabei und erinnert sich noch gut an seine Begeisterung von Anfang an. Es sei eine Idee gewesen, an der er habe mitwirken wollen, sagt er. Zunächst wickelte er die Abrechnungen ab, im Jahr 2015 wurde er als Beisitzer in den Vorstand gewählt, seit 2021 steht er gemeinsam mit der Bankkauffrau Brigitte Hens an der Spitze des Vereins.

„Gerds Job allein zu übernehmen, wäre ehrenamtlich nicht zu schaffen“, erklärt Sartoris zur Begründung der Doppelspitze, nachdem Gerd Becker nach neun Jahren als Vorsitzender nicht wieder angetreten war. Hermann Condné ist ebenfalls von Anfang an dabei und nun Stellvertreter von Manfred Sartoris und Brigitte Hens. Beckers Engagement bringt er so auf den Punkt: „Ohne ihn hätte der Verein auf keinen Fall diese Erfolgsgeschichte geschrieben.“

Info II Der Verein Bürger für Bürger Der am 22. Juni 2012 gegründete Verein Bürger für Bürger ist gemeinnützig und wird ehrenamtlich geführt. Neben dem Tandem Brigitte Hens (Hörscheid) und Manfred Sartoris (Boverath) als Vorsitzende gehört dem im Herbst 2021 neu gewählten Vorstand Hermann Condné (Gillenfeld) als zweiter Stellvertreter an. Angela Simon (Hörscheid) ist in der Büroorganisation tätig, Dietmar Steilen (Strohn) in der Helfervermittlung. Ann Carolin Peters (Daun) ist die Ansprechpartnerin im Büro des Vereins. Insgesamt gehören dem Vereinsvorstand zehn Frauen und Männer an. Bürger für Bürger bietet in der VG Daun folgende Leistungen an: Hilfe in Haus und Garten, Begleitung zu Ärzten und Behörden, Begleitung und Unterstützung beim Einkaufen, Betreuung zur Entlastung von Angehörigen. Kontakt: Bürger für Bürger e.V., Leopoldstraße 9 (Altes Landratsamt neben dem Forum, Eingang Vulkanmuseum, erste Tür links), 54550 Daun, Telefon: 06592/6159750, E-Mail: brigitte.hens@buerger-daun.de und manfred.sartoris@buerger-daun.de. Homepage: www.buerger-daun.de.

Wie der Verein Bürger für Bürger in Daun arbeitet

Vorbild für den BfB war seinerzeit die Seniorengenossenschaf in Riedlingen an der Donau. Dort hatten sich unter anderem Gerd Becker und Hermann Condné beraten und inspirieren lassen. Seither lautet das Prinzip: Wir bringen Menschen, die Hilfe benötigen, mit Ehrenamtlichen zusammen, die genau diese Hilfe leisten können, damit ihre Mitbürger im gewohnten Umfeld bleiben und alt werden können.

Derjenige, der die Unterstützung im Alltag erhält, zahlt 9,50 Euro die Stunde; der die Hilfe leistet, bekommt eine Aufwandsentschädigung von 8,50 Euro. Von dem einen Euro Überschuss werden Versicherungen bezahlt und Sachausgaben bestritten. „Wir wollen keinesfalls in Konkurrenz zu Handwerksbetrieben, Hausmeisterdiensten, Taxiunternehmen oder ambulanten Pflegediensten treten“, betonen die Vorstandsmitglieder. „Im Gegenteil“, sagen sie – „wir spielen uns die Bälle gegenseitig zu.“ Und: „Wir sind kein Arbeitgeber, wir sind Vermittler.“

Info I Fest zum zehnjährigen Bestehen Das Fest für Mitglieder und Gäste anlässlich der Gründung des Vereins Bürger für Bürger vor zehn Jahren findet am Mittwoch, 22. Juni, ab 14 Uhr auf dem Gelände des Naturerlebniszentrums (NEZ) an der L91 bei Darscheid statt. Vom Mitfahrerparkplatz an der Lehwaldhalle aus fährt ein Shuttle-Bus. Anmeldung: Telefon 06592/6159750, E-Mail: buero@buerger-daun.de.

Die Vermittlung von Arbeitseinsätzen ist längst nicht alles beim BfB. Das Projekt „Bürgerbus“ wurde auf den Weg gebracht. Als der Betrieb im ersten Corona-Lockdown eingestellt werden musste, wurde das Fahrzeug für die Auslieferung von Lebensmitteln eingesetzt. Bei der Flüchtlingswelle 2016 kooperierte der Verein mit dem Lions Club Daun. Seit Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Vulkaneifel ankommen, arbeitet der Verein mit „eifellicht“ zusammen, informiert im Café Asyl und hat bereits Flüchtlinge gewonnen, die Arbeiten nach dem oben beschriebenen Prinzip des BfB übernehmen.

Der Verein gehört zu den Preisträgern des Bundeswettbewerbs „Engagierte Stadt“, woraus sich ganz aktuell eine Tandempartnerschaft mit der VG Bad Sobernheim ergeben hat. Und der Verein stellte die wohl größte Demonstration, die Daun je erlebt hat, auf die Beine, als es im November 2018 um den (letztlich leider gescheiterten) Erhalt der Geburtshilfe am Dauner Krankenhaus ging. Kindern, die im vorigen Jahr von der Flutkatastrophe an der Ahr betroffen waren, bereitete der Verein unbeschwerte Erlebnistage in den Herbstferien 2021. Und so weiter und so fort.