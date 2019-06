Schule : Entlassfeier in Daun: Neues Land entdecken

Mathematiklehrer Herbert Kujat mit den Entlassschülern, die mit dem Mint-Zertifikat ausgezeichnet wurden. . Foto: TV/Nieder

Daun (red) „Neues Land entdecken“ lautete das Motto der Abschlussfeier am 19. Juni an der Drei-Maare-Realschule plus Daun in der Wehrbüschhalle. 133 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a, 10a, 10b und 10c wurden mit erfolgreichem Berufsreife – oder Sekundar-Abschluss I verabschiedet und erhielten ihre Zeugnisse, darunter auch 25 Absolventen der Klasse 12 mit Fachhochschulreifeabschluss.

Schulleiter Thomas Follmann ging in seiner Ansprache auf das Motto der Feier ein und brachte Christoph Kolumbus ins Spiel. „Was war nötig und was zeichnet die Menschen aus, die Bekanntes hinter sich lassen und sich in das Unbekannte stürzen? Sicherlich Mut und auch die Lust auf neue Herausforderungen und auf das Unbekannte.“

Dafür seien Eigenschaften wie Entschlossenheit, Selbstständigkeit und ein umfangreiches Handwerkszeug nötig – dieses hätten die Teenager an der Drei-Maare-Realschule mit auf den Weg bekommen.

Einen Preis für die Klassenbesten Melanie Krämer (9a), Maria-Luisa Gneiding (10a), Lara Schmitz (10b), Fabian Umbach (10c) und Jenny Hey (12) übergab Jochen Scheler vom Förderverein.

Ausgezeichnet wurden auch die langjährigen Streitschlichter der Schule von ihren Betreuern Annette Miesen und Regina Schuh-Hoffmann.

Erstmalig wurden für die Sekundarstufe I an der Schule auch Mint-Zertifikate durch das Kultusministerium verliehen.

Dafür mussten sich die Schüler in verschiedensten Aktivitätsbereichen der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, den sogenannten MINT-Fächern beweisen und besondere Leistungen erbringen.