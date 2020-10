Blaulicht : Illegal entsorgter Elektroschrott in Kelberg und Neichen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kelberg/Neichen Ein Unbekannter hat am Donnerstag größere Mengen Elektroschrott an zwei Stellen entsorgt. Zeugen meldeten zunächst einen Müllberg an der Grillhütte in Kelberg.

Später wurde auch im Bereich „Langscheider Flur“ in Neichen illegal abgeladener Schrott gesichtet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt.