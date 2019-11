Entspannung : Landfrauen laden zum Entspannen ein

Kelberg (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet am Samstag, 7. Dezember, um 14.30 Uhr einen Kurs mit der Naturerlebnispädagogin Trudi Osiewacz in Kelberg an, Gemeinsam werden entspannende Öle und mehr Wohltuendes hergestellt und ein paar entspannende Stunden gemeinsam verbracht.

