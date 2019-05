Kommunalwahl : CDU mit großem Abstand vorn

Daun Tendenz: Christdemokraten vergrößern Abstand zu der SPD

Manch einer wird am Sonntag schon um 18 Uhr auf die Internetseiten der Kreisverwaltung Vulkaneifel gemacht haben – in der Hoffnung, so schnell wie möglich an erste Ergebnisse der Kreistagswahl zu kommen. Aber es gilt, sich zu gedulden, denn was die Auszählungshierarchie angeht, steht das höchste Gremium des Gremiums erst an dritter Stelle. Zunächst sind Europawahl und Bürgermeisterwahlen an der Reihe, dann erst werden die Stimmzettel zum Kreistag ausgewertet. Die Ergebnisse kommen aus den 159 Stimmbezirken gebündelt in die Kreisverwaltung in Daun, und was eingeht, wird gleich auf eine Großleinwand in dem Saal, in dem der Kreistag seine Sitzungen hat, geworfen.