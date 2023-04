Augenzeuge berichtet Nach Massenschlägerei in Gerolstein – Hat die Polizei zu hart eingegriffen?

Gerolstein · Der Polizeieinsatz am Rande einer Benefizveranstaltung in der Gerolsteiner Stadthalle sorgt weiter für Gesprächsstoff. Beamte aus Daun und Gerolstein haben mit den Veranstaltern gesprochen und mitgeteilt, es sei „offen, ehrlich und konstruktiv“ verlaufen – einer der Organisatoren will sich nun aber von einem Anwalt beraten lassen.

25.04.2023, 15:25 Uhr

Das Rondell ist die Stadthalle in Gerolstein. Foto: Mario Hübner Foto: Mario Huebner (mh)

Gerolstein, Stadthalle Rondell, vergangener Samstag: Schauplatz einer (musikalischen) Benefizveranstaltung, organisiert von Onur Sarp und Moses Ugo. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf sollen an den Verein Eifellicht gehen, für humanitäre Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei. Mehrere Hundert Leute sind der Einladung gefolgt, die Party läuft.