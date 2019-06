Freizeit : Erdfest mit Wanderung

Dockweiler (red) Zum Erdfest führt am Samstag, 22. Juni, ab 11 Uhr an der Wirkstatt in der Hauptstraße 27 eine Wanderung über die Römerstraße zum Gipfel des Döhmberges. Der Döhm ist nicht nur Zeuge der Erd- und Menschengeschichte im Herzen der Eifel, er ist auch ein Wasserspeicher und Filter für die Region – von zentraler Bedeutung.