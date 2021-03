Glaube : Online-Heilfasten der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld

Gillenfeld (red) Das sogenannte Buchinger-Fastenangebot der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld, angeleitet von Gemeindereferent Stefan Becker und Heilpraktikerin Steffi Ackermann, hatte in diesem Jahr einen experimentellen Charakter: Statt im Gemeindesaal trafen sich die Teilnehmenden für fünf Tage Nahrungsverzicht vor dem Bildschirm im heimischen Wohnzimmer.

Schnell stellten die 25 Männer und Frauen – eine Zahl deutlich über der üblichen – fest, dass diese Form des Fastens auch Chancen bietet. So war es etwa stark beruflich oder familiär eingebundenen Menschen möglich, den spirituell begleiteten Verzicht auf feste Nahrung zu wagen. Das abendliche Begleit­programm via Internet sorgte für Motivation und Durch­halte­vermögen. Auch im 13. Jahr des Angebots haben so alle Teilnehmenden ihr Ziel erreicht. Foto: Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld