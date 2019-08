Gedenken : Erinnerung an eine Widerstandskämpferin

Marcelle Dorr starb am 19. November 1943 als politischer Häftling im Gerolsteiner Krankenhaus und wurde auf dem Sarresdorfer Friedhof beerdigt. Die Mitgefangene Anna Wagner besuchte das Grab. Foto: TV/Thea Merkelbach

Gerolstein Am 1. September wird ein Festakt für Marcelle Dorr in Gerolstein veranstaltet.

Vor 80 Jahren, am 1. September 1939, brach der Zweite Weltkrieg aus. Dieses Datum nehmen die Stadt Gerolstein und der Arbeitskreis „Gedenkstein Marcelle Dorr“ zum Anlass, um für die französische Widerstandskämpferin Marcelle Dorr in einem Festakt vor dem Kreisheimatmuseum der Öffentlichkeit einen Gedenkstein mit Bronzeplatte vorzustellen. Auf einer Informationstafel wird auch weiteren 63 ausländischen Kriegstoten gedacht, die in Gerolstein verstorben sind, und die auf dem Sarresdorfer Friedhof oder dem Ehrenfriedhof beerdigt wurden.

Marcelle Dorr hat 1941 in Nancy mit anderen Helfern mehr als 1000 Gefangenen geholfen, aus dem besetzen Teil Frankreich ins noch freie Frankreich zu fliehen. Sie wurde verraten, zum Tode verurteilt, von Hitler zur lebenslangen Haft und Zwangsarbeit begnadigt. Sie verbrachte fast zwei Jahre in Einzelhaft in Köln-Klingelpütz, kam dann nach Wittlich/Flußbach, von wo sie zuerst zur Zwangsarbeit in die Kartoffel-trocknungsfabrik nach Gillenfeld, dann 1943 zum Gerolsteiner Sprudel verlegt wurde.

Geschwächt von schwerer Krankheit, der Einzelhaft, schlechter Ernährung und Misshandlungen kam sie ins Gerolsteiner Krankenhaus, wo Dr. Luy sie mit mehreren Operationen zu retten versuchte. Während des dreimonatigen Aufenthaltes im Krankenhaus schloss sie viele Freundschaften, unter anderem mit Schwester Edmée und Gertrud Becker.

Als sie starb, beerdigte sie Dechant Molter gegen den Willen der NS-Führung im Beisein vieler französischer Gefangenen auf dem Sarresdorfer Friedhof. Sie wurde 1948 auf Drängen General de Gaulles nach Nancy überführt – und erhielt posthum viele Auszeichnungen, unter anderem als „Ritter der Ehrenlegion“. In Nancy ist zudem eine Straße nach ihr benannt.

Der Festakt am Sonntag, 1. Setember, beginnt um 14 Uhr vor dem Kreisheimatmuseum, wo der Gedenkstein an der alten Friedhofsmauer seinen Platz hat. Landrat Heinz-Peter Thiel, Stadtbürgermeister Uwe Schneider, Dieter Burgard, Beauftragter für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes Rheinland-Pfalz, werden Grußworte sprechen. Aus Nancy, Marcelle Dorrs Wohnort, und aus Crémieu bei Lyon, ihrem Geburtsort, werden Gäste kommen. Günter Hochgürtel wird mit Liedern, die er in deutsch und französisch vorträgt, die Feier mitgestalten. Anschließend sind die Gäste zu einem Umtrunk und zu Gesprächskreisen eingeladen.