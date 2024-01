Erinnerungen „Da kann man nur den Hut ziehen“

Besondere Unterstützung von Peter Lepper hat auch das Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun bekommen. Geschäftsführer Oliver Zimmer: „Das Krankenhaus trauert um Peter Lepper, einen Unterstützer und geschätzten Förderer unseres Hauses, der seit vielen Jahren und mit großem Engagement die medizinische Entwicklung mit der Stiftung der Eheleute Lepper begleitet hat. Er war dem Haus zudem eng durch seine langjährige Mitgliedschaft im Förderverein verbunden, wo er sich ebenfalls für die Interessen des Krankenhauses eingesetzt hat. Ohne Peter Lepper wäre das Krankenhaus heute nicht da, wo es steht und die Gesundheitsversorgung in der Vulkaneifel wäre deutlich schlechter.“ Mit seinen „wertvollen Investitionen in Millionenhöhe für unsere Medizintechnik und Ausstattung“ habe Lepper einen großen Beitrag für die Menschen geleistet und zugleich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses in ihrem täglichen Arbeiten spürbar unterstützt und motiviert, so Zimmer. Gerade in Zeiten, in denen die Krankenhäuser von eher planwirtschaftlichen Ideen und unklaren Reformen der Bundespolitik bestimmt werden, schätze man „sein unternehmerisches Denken und sein Vertrauen in unser Haus und die Menschen, die hier arbeiten“, so Zimmer, der betont: „Wir werden sein Vermächtnis daher als besondere Verantwortung ehren.“